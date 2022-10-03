ЕС гостеприимно принял украинским беженцев, однако война продолжается, и многие граждане Украины пока не могут вернуться домой.

В Евросоюзе нет общего понимания, начинать ли интеграцию украинских беженцев, так как неизвестно, долго ли еще продлится война.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что всеобщее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически", - отметил он.

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По словам Маасикаса, есть общее понимание, что война продолжается, и большинство украинцев не могут вернуться домой.

"Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким", - добавил дипломат.

Посол считает, что главная проблема - непредсказуемость войны.

"Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны - но они не знают когда. Многие уже вернулись", - сказал Маасикас.

Он отметил, что 1 сентября стало определяющим моментом. Украинские матери даже находясь в ЕС все равно приобщают своих детей к украинской системе образования. Посол подчеркнул, что украинцы очень трудолюбивыю

"Везде, где есть украинские беженцы (в том числе и в моей родной стране, в Эстонии, где они составляют 4% населения), они хотят начать работать как можно скорее. Всегда первое поколение мигрантов, как правило, работает на ступеньку ниже своего образовательного и квалификационного уровня, к сожалению, в основном из-за языковых и культурных аспектов. Но очень многие из них нашли себе работу", - подытожил Маасикас.

Украинские беженцы

24 февраля рано утром Россия начала молномасштабное вторжение в Украину без объявления войны. Это вызвало волну беженцев - граждане стремительно покидали разрушаемые города.

На конец июля временную защиту в Европе официально получили 3,7 миллиона беженцев из Украины, в лидерах были также Польша, Германия и Чехия.

Тогда больше всего украинцев получили статус временной защиты в Польше –1,234 миллионов. В то же время, как сообщала польская Пограничная служба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страну прибыло 4,968 миллионов граждан, а выехали в Украину – около 3 миллионов.

В конце сентября сообщалось, что при наихудшем сценарии Украину могут покинуть еще до 5 млн граждан.

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