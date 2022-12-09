Главы МВД стран ЕС обсудят способы привлечения к ответственности россиян, причастных к военным преступлениям в Украине.

Министры внутренних дел стран Евросоюза сегодня обсудят способы конфискации замороженных активов российских олигархов.

Как отметил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, главной темой на встрече станет Украина, а также конфискация российских активов, передает РБК-Украина.

"Я представлю министрам информацию о прогрессе касательно санкций, где у нас есть новое развитие, на основе потенциальных законов о криминализации обхода санкций. На этой основе можно будет получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - сказал он.

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Также Рейндерс добавил, что главы МВД стран ЕС обсудят способы привлечения к ответственности россиян, причастных к военным преступлениям в Украине.

Криминализация обхода санкций против РФ

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Евросовет единогласно принял решение добавить нарушение санкций в список уголовных преступлений. Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращения попыток обойти или нарушить меры ЕС.

В начале декабря Европейская комиссия предложила давать пять лет заключения за нарушение санкций, введенных странами-членами ЕС. Также нарушители могут быть наказаны штрафами в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.

Еврокомиссия перечислила примеры уголовных преступлений, которые нарушают санкции и добавила, что обход ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или конечного владельца средств также будет считаться нарушением.

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