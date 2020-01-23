Ученые смогли воссоздать голос мумии из Египта, которой три тысячи лет

Мумифицированное тело принадлежало древнеегипетскому жрецу, который умер, когда ему было чуть за 50 лет.

Ученые воссоздали голос мумифицированного египетского жреца, жившего три тысячи лет назад, с помощью 3D-печати. Они фактически напечатали его голосовой тракт.

Как пишет CNN, команда исследователей смогла точно воспроизвести один звук, похожий на «е». Профессор Лондонского университета Дэвид Говард пояснил, что полученный звук – это то, что должно прозвучать в соответствии с позицией, в которой голосовые органы мумии лежат в саркофаге. Говард уже воспроизводил ранее голоса живых людей, в частности, свой собственный, используя тот же метод. Как оказалось, сгенерированный звук достаточно реалистичен и похож на оригинал. Однако, это первый случай, когда технику применили к мумифицированным останкам.

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Команда ученых использовала мумию египетского жреца по имени Несеймун, которая хранится в городском музее города Лидс. Выбор пал именно на него, потому что мягкие ткани его горла и голосового тракта достаточно хорошо сохранились. Технику нельзя применить к скелетам.

Мумию перевезли в Общий лазарет Лидса. Там ее просканировали, чтобы получить все необходимое для воспроизведения голосового тракта, который включает изгибы от гортани до губ. После этого было использовано программное обеспечение, чтобы выявить дыхательные пути, которые потом были напечатаны на 3D-принтере. Дыхательные пути были подсоединены к специальному громкоговорителю, а также к искусственной гортани, которую используют для синтеза электронной речи. В результате возник звук, похожий на вой. Ученые отмечают, что полученный звук – это только звук голоса жреца, который жил три тысячи лет назад.

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«Вряд ли это звук, который бы он сам хоть когда-то сказал. Потому что основная часть его языка потеряна», - сказал Говард.

Ученый также добавил, что подопытный египтянин умер, когда ему было чуть за 50 лет. На то время у него были очень плохие зубы, а также больные десны.