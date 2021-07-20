Ученые совершили редкую находку на месте уничтоженного землетрясением древнего Гераклиона.

В Египте, где ранее нашли 300 неизвестных прежде гробниц, были обнаружены остатки военного корабля и погребальный комплекс.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства древностей Египта

Находка была совершена французско-египетской миссией Европейского института подводной археологии во время раскопок в заливе Абу-Кир.

Некогда на этом месте находился крупнейший средиземноморский порт Египта - разрушенный и затопленный город Гераклион.

Предполагается, что обнаруженное военное судно затонуло во время землетрясения во II веке до нашей эры, будучи пришвартованным возле знаменитого храма Амона, который был уничтожен подземными толчками.

Это 25-метровое плоскодонное весельно-парусное судно соответствует классическим судостроительным правилам тех времен.

В другой части Гераклиона были обнаружены остатки большого греческого кладбища начала IV века до нашей эры.

По этому поводу в министерстве заявили:

Это открытие прекрасно иллюстрирует присутствие греческих купцов, которые жили в этом городе.

Это уже не первое громкое археологическое открытие в Египте за последнее время. Несколько месяцев назад рядом с Луксором обнаружили затерянный "золотой город", основанный в XIV веке до нашей эры фараоном Аменхотепом III.

А в январе на территории большого некрополя в Саккаре нашли 54 деревянных саркофага, многим из которых более трех тысяч лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин