Таким образом местные чиновники планируют отдать дань уважения независимости Украины.

В Венгрии решили неординарно почтить независимость Украины и переименовать в ее честь центральную площадь в Будапеште. Речь идет о местности, где сейчас располагается МИД Венгрии. Отметим, что в самом Киеве также поддерживают тренд по переименованию улиц в честь украинских героев.

Соответствующая инициатива поступила от заместителя мэра города Даниэля Берга, который предложил назвать площадь - "Площадь украинской независимости". Во вторник, 28 февраля, представительный орган II района Будапешта согласовал соответствующее предложение, пишет Европейская правда.

"Армия Владимира Путина незаконно ворвалась в Украину год назад. Достойным выражением солидарности с украинским народом является то, что наш район чтит память жертв войны, называя общественную территорию и отдавая дань героической борьбе за свободу наших украинских соседей. Кроме чествования годовщины, название также отсылает к национальной и государственной независимости Украины и нерушимости ее территориального суверенитета", - заявил Даниэль Берг

По данным СМИ, эта местность находится неподалеку от другой площади, которую назвали в честь украинского поэта Тараса Шевченко.

Площадь Тараса Шевченко в Венгрии

Отметим, что 23 марта 2022 года в столице Венгрии назвали площадь в честь украинского поэта Тараса Шевченко - она расположена на правом берегу Дуная в Буде неподалеку от главного дипломатического ведомства страны.

Тогда СМИ сообщали, что изначально правительство Венгрии планировало другое название для площади, однако в конце концов украинская община убедила мэрию почтить мужество украинцев в противостоянии российской агрессии именно таким образом.

Отметим, что сейчас подобные тенденции по переименованию культурных или общественных мест в честь Украины наблюдаются по всем уголкам Европы. Недавно в Берлине назвали кафе в честь Киева.

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