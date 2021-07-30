Своим поступком 56-летний Джеймс Браун хотел привлечь внимания к проблеме изменений климата.

В Великобритании завершился суд над бывшим паралимпийцем Джеймсом Брауном. В рамках протеста 56-летний уроженец Северной Ирландии приклеил себя к крыше самолета British Airways, чем нанес авиакомпании убытков на 40 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом пишет Sky News.

Браун - активист экологического движения Extinction Rebellion, в прошлом - паралимпиец. Он представлял Великобританию в велоспорте и легкой атлетике на Паралимпийских играх 1984 года, а затем перешел в команду Ирландии, чтобы соревноваться в лыжных гонках.

Утром 10 октября 2019 года в знак протеста против полетов в аэропорту "Лондон-Сити" Браун забрался на самолет, приклеил к нему свою правую руку и вставил мобильный телефон в проем дверей, чтобы их нельзя было закрыть.

Почти слепой двукратный золотой медалист провел на крыше самолета час, прежде чем был снят спасателями и арестован. Все свои действия мужчина транслировал на Facebook.

Читайте такжеВ Гослесагентстве признались, что не осилят план Зеленского по высадке 1 миллиарда деревьевБорт должен был отправиться в Амстердам, однако в результате не смог вовремя взлететь. По словам прокуратуры, действия мужчины обошлись авиакомпании в 40 тыс. фунтов стерлингов и затронули более 300 пассажиров.

Сам же Браун сказал, что ему нужно было "сделать что-то впечатляющее", чтобы привлечь внимание к климатическому кризису. Представляя себя в суде, он отрицал обвинение в причинении вреда обществу, но присяжные признали его виновным после того, как совещались менее часа.

"То, что я сделал, было лишь малой частью. Множество людей отказываются от многого, чтобы что-то изменить, и я только один из них", - заявил активист.

По его словам, это "цена риска" и он "знал, что судимость возможна".

Обвинение сообщило, что Браун купил место в самолете утром в день инцидента, пройдя мимо службы безопасности аэропорта с бутылкой суперклея, оставшейся незамеченной.

Мужчине предложили помощь в связи с его инвалидностью. Член экипажа спросила, помочь ли ему добраться до места, однако Браун сказал, что вместо этого заберется на крышу самолета.

"Я был готов бросить вызов самому себе, испугаться, встретиться со страхом, потому что страх климатической экологической катастрофы намного больше", - плача, заявил мужчина в суде.

Действия активиста были частью протеста, в ходе которого сотни участников движения Extinction Rebellion пытались добиться закрытия аэропорта "Лондон-Сити" из-за последствий авиаперелетов и планов по расширению.

Джеймса Брауна признали виновным в нанесении вреда обществу. Приговор бывшему спортсмену должны вынести 17 сентября.

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Автор: Катерина Комолова