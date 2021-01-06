Власти призывали верующих отменить мероприятие из-за эпидемии.

В болгарском городе Калофер десятки людей традиционно искупались в реке Тунджа по случаю христианского праздника Богоявления.

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Как сообщает Reuters, верующие собрались на ритуал, несмотря на введенные властями коронавирусные ограничения. Люди танцевали и пели, стоя по пояс в предварительно освященной воде.

Власти призывали граждан отменить празднование в связи с эпидемией, но в ритуале в итоге приняли участие около 70 человек. Еще несколько десятков человек присутствовали на месте событий как наблюдатели.

Церемония вызвала острые споры в болгарских соцсетях. На сегодня Болгария занимает второе место в ЕС по числу смертельных случаев коронавируса на душу населения. Ситуация с заболеваемостью остается тяжелой.

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Автор: Дмитрий Захаров