В болгарском городе Калофер десятки людей традиционно искупались в реке Тунджа по случаю христианского праздника Богоявления.
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Как сообщает Reuters, верующие собрались на ритуал, несмотря на введенные властями коронавирусные ограничения. Люди танцевали и пели, стоя по пояс в предварительно освященной воде.
Власти призывали граждан отменить празднование в связи с эпидемией, но в ритуале в итоге приняли участие около 70 человек. Еще несколько десятков человек присутствовали на месте событий как наблюдатели.
Церемония вызвала острые споры в болгарских соцсетях. На сегодня Болгария занимает второе место в ЕС по числу смертельных случаев коронавируса на душу населения. Ситуация с заболеваемостью остается тяжелой.
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