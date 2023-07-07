На саммите в Вильнюсе будет рассмотрен вопрос о присоединении Швеции к Альянсу.

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе публично подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Они объединятся для того, чтобы приблизить Киев к этой цели.

"В течение 500 дней Москва несла смерть и разрушение в сердце Европы. Наш саммит пошлет четкий сигнал: НАТО едина, а российская агрессия не окупится", - цитирует генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга издание The Guardian.

По его словам, на саммите на следующей неделе нынешние отношения НАТО с Украиной будут преобразованы в совет Украина-НАТО, которая будет "платформой для кризисных консультаций и принятия решений" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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Для вступления Украины в НАТО сначала требуется приглашение и "план действий". Исторически организация требовала от потенциальных членов мирного разрешения любых текущих конфликтов и споров, что исключало бы членство Украины, пока продолжается война с Россией. Однако Зеленский добивается приглашения, даже если в нем не будет фиксированной даты начала процесса, и призывает президента США Джо Байдена использовать свое влияние, чтобы продвинуть этот вопрос.

Столтенберг также напомнил о вступлении Швеции в НАТО, которое блокируется Турцией, заявив, что все еще есть "пробелы", которые необходимо преодолеть, чтобы Анкара могла дать свое согласие. Он снова сказал, что встретится с лидерами Швеции и Турции в понедельник, за день до официального начала встречи.

Комментарии Столтенберга прозвучали в то время, когда Зеленский совершает свое дипломатическое турне по странам Европы, чтобы аргументировать твердое обязательство принять Украину в НАТО и попросить новое оружие для Киева перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры с турецким лидером — важным посредником в конфликте — будут сосредоточены на зерновой сделке в дополнение к саммиту НАТО на следующей неделе в Вильнюсе. Аналитики также ожидают, что Зеленский подтолкнет Эрдогана к тому, чтобы он дал зеленый свет членству Швеции в НАТО перед встречей военного Альянса в Вильнюсе. Турция блокирует кандидатуру Швеции из-за давнего спора о предполагаемом слабом отношении Стокгольма к предполагаемым курдским боевикам, проживающим стране.

И Зеленский, и Эрдоган хотят продлить соглашение с Россией при посредничестве ООН и Турции, согласно которому Украине было разрешено поставлять зерно на мировые рынки во время войны. Срок действия соглашения истекает 17 июля, если Россия не согласится на его продление.

Эрдоган пытался использовать хорошие отношения как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выступить посредником в прекращении войны. Турция провела два ранних раунда мирных переговоров и настаивает на продолжении переговоров.

Европейское турне Зеленского - главные новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Словакию и Чехию в пятницу. В Праге Зеленский призвал США и других союзников предоставить дальнобойное оружие и артиллерию. Выяснилось, что США рассматривают возможность поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Зеленский также призвал начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. Затем он вылетел в Братиславу, где встретился со своим словацким коллегой, президентом Зузаной Чапутовой, прежде чем отправиться в Турцию.

Перед визитом в Прагу Зеленский был в Болгарии. Кремль раскритиковал визит, заявив, что украинский лидер пытался "втянуть" другие страны в войну, добавив, что он будет внимательно следить за результатами встречи Зеленского и Эрдогана в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может вскоре поговорить с Эрдоганом, но дата еще не назначена.

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