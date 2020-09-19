Первоклассника Артема забрали в социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района.

В белорусском Минске шестилетнего сына активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь», которые принимали участие в акциях протеста, из школы забрали в приют.

Об этом мать мальчика, активистка Елена Лазарчик рассказала Белорусскому «Радио Свобода».

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17 сентября под вечер ее задержали в Минске якобы для выяснения личности. Сразу же забрали телефон, отвезли в отделение милиции в районе Академии наук и продержали там почти до 11:00 вечера, — цитирует женщину издание.

По словам Лазарчик, ее ни в чем не обвиняли и протоколов не составляли.

В то же время из-за того, что она до 18 часов не забрала сына из школы, учителя вызвали органы опеки и первоклассника Артема забрали в социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района.

Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине, ни бабушке из школы не позвонили, хотя педагоги имели их контактные данные, — подчеркнула Лазарчик.

Также женщина рассказала, что 18 сентября к ним домой пришли из опеки проверять условия жизни мальчика, претензий не было, но копию акта ей дать отказались.

Из-за отсутствия документа в приюте забрать сына не разрешили, как и увидеть мальчика, сославшись на опасность коронавируса.

В июне Лазарчик задерживали по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии. До этого также задержали ее мужа — активиста Сергея Мацкойтя. Женщине тогда присудили 12 суток ареста, но через трое суток остаток приговора заменили на штраф.

Протесты в Беларуси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих. По данным СМИ, Европейский Союз применит санкции к 40 белорусским чиновникам.

17 сентября Европейский парламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представительным органом белорусского народа.

Также 17 сентября в ОБСЕ сообщили, что запускают "Московский механизм" относительно ситуации в Беларуси, которым предусматривается создание независимой миссии для исследования информации о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов, права на мирные собрания, необоснованные задержания и насилие в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа граждан к интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны. Соответствующую инициативу поддержали 17 стран-участниц ОБСЕ.

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Автор: Наталия Печиборщ