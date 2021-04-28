Концерты с заранее протестированными на коронавирус зрителями могут быть безопасными. Таким оказался результат экспериментальной вечеринки на 5000 людей, которую месяц назад организовали в Барселоне специально, чтобы проверить, как это повлияет на распространение коронавируса.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ученые отчитались, что после концерта выявили лишь 6 случаев заболевания среди посетителей. Впрочем, 4 из них с концертом не связаны. А источник еще двоих так и не установили. Поэтому исследователи уверены: проводить такие вечеринки - можно.
Участники эксперимента имели отрицательный экспресс-тест на коронавирус, были в респираторах, ходили по одному в туалет. Однако во время концерта не должны были соблюдать дистанцию.
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