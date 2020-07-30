В Австралии двоих страусов внесли в "черный список" отеля из-за "отвратительного поведения" (фото)

Кевин и Кэрол считаются туристической достопримечательностью города.

В австралийском гродке Ярака, штат Квинсленд, двум эму запретили ходить в единственный отель в поселке из-за их «плохого поведения».

Владельцы отеля Yaraka рассказали, что у них не осталось иного выбора, кроме как запретить "Кевину и Кэрол" заходить к ним на территорию, сообщает The Guardian.

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«Они воровали вещи у гостей, особенно еду. Они засовывали головы и выщипывали тост из тостера. Но главная причина запрета — это их помет. Он огромный и очень вонючий, и от него остаются пятна», — пожаловались владельцы.

Поэтому собственники решили установить барьер из кусков веревки на входах в отель. Сейчас в городе только два взрослых эму — Кевин и Кэрол, поэтому они считаются туристической достопримечательностью.

«Мы любим их как часть сообщества Ярака, но мы их больше не приветствуем внутри отеля», — отметили владельцы отеля.

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