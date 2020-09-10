Похоронить останки дедушки родственники не могут, так как они не получили его свидетельство о смерти / фото Veronica Sosa/Newsflash
Аргентинская полиция прислала семье коробку из-под майонеза с черепом их дедушки, который пропал полтора года назад.
Об этом сообщает издание Daily Star.
Родственники утверждают, что посылку прислала именно местная полиция.
«Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза», - заявила родственница пенсионера.
Семья покойного была крайне возмущена действиями правоохранителей. Также они пожаловались, что не могут похоронить его останки, так как расследование исчезновения пожилого мужчины не завершено и они не получили свидетельство о смерти от властей.
фото Veronica Sosa/Newsflash
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