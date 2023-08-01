Пожар произошел в жилом доме в районе Аккент.

В городе Алматы в Казахстане вспыхнул пожар в многоэтажке. Люди прыгали из окон жилого комплекса, а внизу их ловили коврами и матрасами неравнодушные граждане.

Об этом пишет издание Informburo.kz. Отмечается, что пожар произошел в жилом доме в районе Аккент.

"1 августа в 17.10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Позже спасатели сообщили, что огонь перешел на лифтовую шахту и электрические кабели.

В то же время жители соседнего дома обнародовали видео, на котором видно, как люди спасаются от огня – жителям многоэтажки приходилось выпрыгивать прямо из окон. Их ловили неравнодушные граждане, в помощь пошли даже матрасы.

Известно, что на месте возгорания задействовали 50 пожарных и 14 единиц техники.

"Силами ДЧС предварительно за лестничным маршем эвакуировано 250-300 человек, с помощью трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается", – отметили в ДЧС.

Спасатели отметили, что тушение пожара значительно осложняли автомобили, которые были припаркованы во дворе дома. В 18:46 огонь удалось потушить. Установлено, что в многоэтажке горели электрические кабели с первого до 16 этажа.

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