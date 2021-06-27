Среди погибших известный местный бизнесмен

Конфликт со стрельбой в ночь на 27 июня произошел в албанском приморском поселке Велипоя в районе Пула Плаж. В результате инцидента четыре человека погибли, а еще двое получили ранения

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Конфликт вспыхнул между двумя семьями, которые владеют отелями. Причиной тому стали границы участков на пляже, где устанавливали шезлонги.

В ходе перепалки произошла стрельба, в результате чего погибли четыре человека. При этом еще два человека – 54 и 17 лет – получили ранения.

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По данным Top Channel, среди погибших местный бизнесмен Куйтим Ферракаку, братья Ховани Гокай и Эдмонд Гокай, а также сотрудник одного из отелей - 20-летний Мизерим Зенели.

Прибывшие на место инцидента правоохранители изъяли оружие и записи камер безопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября 2021 года. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Для въезда в Албанию с туристической целью сроком до 90 дней гражданам Украины не нужна виза.

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Автор: Анастасия Горбачева