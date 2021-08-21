Даз МакМахон, старший сержант британской армии, который работает в кабульском аэропорту, отметил, что когда люди видят, что процесс идет, они успокаиваются.

Вокруг аэропорта Кабула, откуда продолжается эвакуация граждан Евросоюза, США и афганцев, усиливаются беспорядки и хаос. Не смотря на это туда пытаются пробраться тысячи афганских беженцев.

Решение о том, кого пропустить, а кого нет, принимают британские и американские военные. У многих беженцев нет соответствующих документов, а соответственно и шансов попасть на борт самолета.

Даз МакМахон, старший сержант британской армии отметил, что когда люди видят, что процесс идет, они успокаиваются.

"Но когда им становится жарко, происходит обезвоживание, они начинают раздражаться. Мы, как правило, обнаруживаем, что у многих людей, устраивающих беспорядки, нет необходимых документов, поэтому они осознанно идут на риск, надеясь, что это сработает", - рассказал он.

Накануне президент США Джо Байден признался, что не может гарантировать окончательный результат по вывозу граждан США из Афганистана.

Тем временем жители Афганистана ищут другие пути и пытаются бежать в Пакистан через перевал Чаман, передает ru.euronews.com.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая