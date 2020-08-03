Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

В 1998 году он добился урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии, в ходе которого погибли более 3,5 тыс. человек.

Умер ирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм.

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Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью. Ему было 83 года. Причина смерти не называется, передает kommersant.

Хьюм являлся лидером Социал-демократической и Лейбористской партии. В 1998 году он добился урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии, в ходе которого погибли более 3,5 тыс. человек. После подписания Белфастского соглашения Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии совместно с Дэвидом Тримблом (лидер Ольстерской юнионистской партии).

Как сообщал УНИАН, в феврале умер лауреат Нобелевской премии по медицине биохимик Стэнли Коэн.

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