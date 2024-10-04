Он отметил, что может быть линия, которая не обязательно является международно признанной границей.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом Альянса, даже если не все ее территории будут освобождены от россияской оккупации. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Столтенберг считает, что есть способы для решения вопроса о применении статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности, если Украина станет членом Альянса с оккупированными территориями. Столтенберг сказал:

"Есть способы решить эту проблему".

Он отметил, что может быть линия, которая не обязательно является международно признанной границей.

"Опять же, сравнивать всегда очень опасно, потому что никакие параллели не верны на 100 процентов, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - поянил бывший генсек.

Кроме того, он также упомянул Западную Германию, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть и способы найти решение. Но вам нужна линия, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - добавил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса. По его словам, Киев сфокусирован на получении приглашения в НАТО.

"Наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной-членом НАТО, украинцы заслуживают этого. Сегодня мы обсудили перспективы сотрудничества, ключевые ориентиры, которые могут укрепить нас, Альянс, укрепить наше взаимодействие", - сказал Зеленский.

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