Эти средства будут направлены на поддержку украинского населения и экономики в отраслях, которые будут согласованы с Киевом.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо заявил, что его страна немедленно выделит Украине 110 миллионов евро.

Об этом Ди Майо сообщил в микроблоге Twitter.

"Я сказал моему коллеге Дмитрию Кулебе, что я только что подписал резолюцию для немедленного выделения 110 миллионов евро правительству в Киеве. Это конкретное выражение солидарности и поддержки Италией народа, с которым мы имеем братские отношения", - отметил Ди Майо.

Ранее Ди Майо отмечал, что финансовый взнос в размере 110 млн евро будет направлен на поддержку украинского населения и экономики в отраслях, которые будут согласованы с Киевом.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.