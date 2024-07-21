Семьи переселяются в новые центры или оказываются под угрозой выселения, поскольку Департамент интеграции сворачивает контракты с существующими поставщиками услуг.

Украинцы, которые были вынуждены бежать от войны в Ирландию, расстроены из-за политики страны. Украинским беженцам приходится переселяться, снова возвращаясь к тому, с чего начинали.

Издание The Times пишет, что в то время как Министерство по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи ведет работу по консолидации предложения жилья для украинских беженцев и лиц, претендующих на международную защиту, сворачивая ряд контрактов с поставщиками, многие украинцы переселяются в новые центры или остаются под угрозой выселения.

Джон Лэннон, исполнительный директор группы по защите прав человека и поддержке мигрантов, сказал, что переезд из одной общины в другую после длительного периода интеграции "огорчает" беженцев.

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Ольга Иамтсун, которая занимается вопросами местного развития в Уэксфорде, говорит, что семьи были вырваны из общин, которые их приняли после прибытия в Ирландию, когда люди бежали от войны.

"Есть семьи с детьми - детям приходится менять школу. Это стресс. Мы пытаемся интегрировать людей в Уэксфорде, чтобы они чувствовали себя комфортно, но ваша жизнь - это не то, что вы можете упаковать в чемодан и перевезти в другое место", - сказала она.

Департамент интеграции заявил, что сокращает количество контрактов на размещение украинских беженцев, в том числе по причинам, связанным с соблюдением требований. Они возникают, когда поставщик не соответствует требуемым стандартам обслуживания, предусмотренным контрактом - начиная от здоровья, безопасности и благополучия бенефициаров временной защиты в финансируемых государством учреждениях и заканчивая завышенной платой за использование их жилья.

"Департамент также сокращает количество контрактов, чтобы по возможности вернуть жилье в частный сектор и обеспечить соотношение цены и качества, а также усилить надзор. Это приведет к тому, что люди будут переведены в другие места", - сказал представитель департамента.

На сегодняшний день уже переселили 2 522 украинца. В департаменте признают, что людям, которых переселяют "нелегко", но финансируемое государством жилье может быть заменено. Те, кто хочет остаться в понравившемся населенном пункте, могут найти себе жилье самостоятельно, но не все могут это сделать на практике.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины.

Кроме того, в отчете Красного Креста указано, что украинские беженцы в Великобритании могут остаться без крыши над головой, а также угрозе эксплуатации.

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