Петер Сийярто заявил о "нарушении единства" Альянса.

В Венгрии устроили истерику из-за визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 4 апреля. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что это "нарушение единства" Альянса.

"Приглашение министра иностранных дел Украины на встречу глав МИД НАТО является нарушением единства НАТО", – цитирует дипломата госсекретарь по международной коммуникации и международным отношениям Золтан Ковач в Twitter.

При этом указано, что официальный Будапешт поддержит интеграционные усилия Киева в НАТО "только в том случае, если они восстановят права венгров на Закарпатье".

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Визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО - что известно

4 апреля в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось заседания Комиссии Украина-НАТО при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Генсек Альянса Йенс Столтенберг созвал заседание несмотря на попытки Венгрии блокировать эти встречи в течение последних шести лет.

В начале встречи Столтенберг заявил, что Украине необходима большая поддержка, чем ей обещали страны-члены НАТО. В ходе заседания обсудили укрепление политической и практической поддержки для Украины, реформы, которые реализует Украина для борьбы с коррупцией, усиление верховенства права и защиты прав меньшинств.

После заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в Альянсе снят с повестки дня.

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