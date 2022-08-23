17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит ЗРК "Бук" над оккупированной территорией Донецкой области.

Министр обороны Алексей Резников предложил Нидерландам выставить российский ракетный комплекс "Бук" в Гааге.

В Facebook он сообщил, что 22 августа Киев посетила глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Резников проинформировал, что они прошлись по ул. Крещатик, где увидели "парад" уничтоженной российской техники.

"Я предложил гостям выставить российский трофейный ракетный комплекс "Бук" в Гааге. Ведь все должны помнить о том, кто виноват в трагедии MH-17!" - сказал Резников.

Он также сообщил, что обсудил с коллегой важные вопросы об усилении возможностей Сил обороны Украины, а также актуальные направления сотрудничества, которые касались подготовки личного состава ВСУ и проведения тренировочных миссий, вопросов разминирования деоккупированных территорий, реабилитации и восстановления раненых украинских защитников, помощь в создании реабилитационных центров.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны "ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела "ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

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