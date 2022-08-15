Суд проходит без обвиняемых, они находятся в международном розыске.

Вердикт по делу о сбитом над Донбассом в июле 2014 года малайзийском самолете рейса MH17 зачитают 17 ноября 2022 года.

Как пишет Deutsche Welle, об этом говорится в заявлении Окружного суда Гааги, обнародованном в понедельник, 15 августа.

Прокуратура Нидерландов обвиняет в сбитии самолета и гибели всех 298 человек на борту трех граждан России и одного украинца - Ігоря Гиркина (Стрелкова). По версии следствия, они были причастны к запуску с неподконтрольной Киеву территории Донбасса ракеты из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили лайнер.

Отмечается, что суд проходит в отсутствие обвиняемых. Они находятся в международном розыске. Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для всех четверых.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 г. совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гіркін (Стрелков), который летом 2014 г. был так называемым "министром обороны "ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

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