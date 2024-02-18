Он отметил, что среди прочего ЕС должен увеличить поддержку Киева.

Главной задачей Евросоюза в сфере безопасности в отношении Украины является ее членство в ЕС.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет The Guardian.

Дипломат заявил, что важнейшие геополитические вопросы, которые стоят сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, сектором Газа, глобальным югом и обороной.

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"Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он.

При этом Боррель подчеркнул, что "самым важным обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в Евросоюзе.

Вступление Украины в Евросоюз

В декабре 2023 года Евросоюз одобрил начало переговоров с Украиной о членстве. Тогда Еврокомиссии рекомендовали утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.

А 17 января Еврокомиссия начала работать над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной.

26 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Евросоюзе официально начали скрининг украинского законодательства.

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