У 27 пострадавших военнослужащих диагностировали черепно-мозговые травмы.

За последние несколько недель базы Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке были атакованы 55 раз. В результате этих атак были ранены более полусотни американских военнослужащих.

"С 17 октября по сегодняшний день, по нашей информации, было совершено 55 атак на наши силы. 27 атак на наши силы совершено в Ираке и 28 – в Сирии", – рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в результате этих атак ранения получили 59 американских солдат. У 27 военнослужащих диагностировали черепно-мозговые травмы. Еще 32 бойца получили другие несерьезные ранения.

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Сингх подчеркнула, что на сегодняшний день все 59 военных вернулись на службу.

Атаки на базы США на Ближнем Востоке

Военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке, в последние недели часто подвергаются дроновым и ракетным атакам. Это началось после того, как США поддержали Израиль после нападения на страну террористов ХАМАС.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что иранские прокси-группы атаковали базы Айн-Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии.

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