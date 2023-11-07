Среди них защита американцев в регионе и помощь Израилю.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в настоящее время имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Как сообщается в пресс-службе Пентагона, среди них, в частности, защита американских войск и граждан в регионе.

Кроме того, Штаты заботятся о потоке критически важной помощи в области безопасности Израиля для его защиты от дальнейших террористических атак ХАМАС. Также они занимаются координацией с израильтянами, чтобы помочь им в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан.

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Также Райдер упомянул и об укреплении позиции силы в регионе, чтобы сдержать любые государственные или негосударственные субъекты от эскалации кризиса за пределы Газы.

В то же время усиление американских сил в регионе включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Форд и USS Dwight D. Eisenhower, которые в настоящее время находятся в районе Центрального командования США вместе с атомной подводной лодкой класса Ohio.

По словам Райдера, в последние недели иранские прокси-группы атаковали военные базы США: Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. Атаки были осуществлены с помощью БПЛА. В результате пострадали десятки человек.

Война в Израиле - что говорят в США

В NYT писали, что у президента США Джо Байдена могут возникнуть политические проблемы из-за позиции в войне Израиля и ХАМАС.

Кроме того, США объявили о отправку на Ближний Восток атомной подводной лодки.

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