Спецслужбы Великобритании "срочно" изучают заявления Украины о том, что 21 ноября Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом заявил анонимный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает The Guardian.
"Как вы понимаете, ситуация быстро развивается, и я не хочу опережать наши разведывательные службы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то это еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, который только укрепляет нашу решимость", - поделился он.
Кроме того, представитель Стармера рассказал журналистам, что Британия пока не будет комментировать слухи о том, что Украина атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.
"Это будет только на руку президенту Путину", - подчеркнул он.
Министр обороны Британии Джон Хили также отказался отвечать на вопросі о применении ракет Storm Shadow по территории РФ.
Помимо этого премьер-министр Кир Стармер сказал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько нужно:
"Великобритания всегда поддерживает Украину в целях самообороны. Эта помощь пропорциональна, скоординирована и оперативна, является ответом на действия самой России и соответствует международному праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Украина имеет четкое право на самооборону против незаконных нападений России".
Ракетный удар по Днепру - что известно
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что утром 21 ноября россияне атаковали Днепр. В частности, враг применил межконтитентальную баллистическую ракету.
Позже представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой во время брифинга запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Ей позвонил неназванный чиновник и приказал ей не упоминать эту тему.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что россияне действительно атаковали Днепр межконтитентальной баллистической ракетой. Он отметил, что на это указывают характеристики оружия.