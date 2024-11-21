В Британии отметили, что пока не будут комментировать слухи о том, что Украина атаковала территорию РФ ракетами Storm Shadow.

Спецслужбы Великобритании "срочно" изучают заявления Украины о том, что 21 ноября Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом заявил анонимный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает The Guardian.

"Как вы понимаете, ситуация быстро развивается, и я не хочу опережать наши разведывательные службы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то это еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, который только укрепляет нашу решимость", - поделился он.

Кроме того, представитель Стармера рассказал журналистам, что Британия пока не будет комментировать слухи о том, что Украина атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.

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"Это будет только на руку президенту Путину", - подчеркнул он.

Министр обороны Британии Джон Хили также отказался отвечать на вопросі о применении ракет Storm Shadow по территории РФ.

Помимо этого премьер-министр Кир Стармер сказал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько нужно:

"Великобритания всегда поддерживает Украину в целях самообороны. Эта помощь пропорциональна, скоординирована и оперативна, является ответом на действия самой России и соответствует международному праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Украина имеет четкое право на самооборону против незаконных нападений России".

Ракетный удар по Днепру - что известно

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что утром 21 ноября россияне атаковали Днепр. В частности, враг применил межконтитентальную баллистическую ракету.

Позже представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой во время брифинга запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Ей позвонил неназванный чиновник и приказал ей не упоминать эту тему.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что россияне действительно атаковали Днепр межконтитентальной баллистической ракетой. Он отметил, что на это указывают характеристики оружия.

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