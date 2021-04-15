Сотрудники иммиграционно-пограничной службы Португалии избили до смерти украинца в аэропорту Лиссабона в 2020 году.

Португалия ликвидирует Службу по делам иностранцев и границ (SEF) после скандала с убийством украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона в марте 2020 года.

В правительстве Португалии объявили, что функции SEF разделят между другими правоохранительными органами, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

Вместе с этим планируется создать новый административный орган - Службу по делам иностранцев и убежища (SEA), который будет заниматься поддержкой иммигрантов и беженцев в Португалии.

В правительстве заявили, что Португалия "приняла политику позитивного отношения к прибытию мигрантов", поэтому нужно изменить подход государственных служб к проблеме миграции, и перейти к более гуманному и менее бюрократическому подходу.

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Действующие сотрудники SEF смогут перейти в SEA или одно из правоохранительных подразделений.

В свою очередь, профсоюз работников SEF назвал план ликвидации их ведомства политически мотивированным.

Группы по защите интересов мигрантов раскритиковали инициативу правительства. Они обвинили правоохранительные органы, в том числе полиция госбезопасности (PSP), под контролем которого будет находиться аэропорт Лиссабона, в расистских злоупотреблениях и агрессии.

Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

В марте стало известно, что полиция расследует смерть 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона. Изначально сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.

Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.

В полиции заявили, что вероятное преступление было совершено в Центре временного содержания в аэропорту.

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Автор: Александр Топчий