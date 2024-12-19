Кит Келлог назвал убийство российского генерала "не очень хорошей идеей".

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог раскритиковал недавнее убийство в Москве генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. В эфире Fox Business он назвал это "не очень хорошей идеей".

"Когда вы убиваете командиров, старших офицеров, адмиралов или генералов в их родном городе, это уже слишком... Я не думаю, что это разумно делать", - отметил Кэллог.

По его мнению, генерал является законной целью, когда находится на поле боя, ведь, по его словам, существуют правила войны, и "некоторые вещи просто нельзя делать".

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"Поручить это наемнику - это совсем нехорошая идея, по моему мнению. Однако это война и это то, что вы видите на войне. И именно поэтому солдаты никогда не хотят идти на войну, потому что происходят такие вещи", - заявил Келлог.

Он выразил надежду, что это убийство не помешает России и Украине вступить в переговоры об окончании войны, и подчеркнул, что Трамп - именно тот политик, который способен выступить посредником в этом диалоге.

Убийство генерала Кириллова: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон оценил: убийство российского генерала "имеет ограниченное значение для общей ситуации на фронте" и не изменит ход войны. В то же время он подчеркнул, что этот инцидент является первым случаем, когда военный-чиновник был убит так далеко от зоны боевых действий.

Это резонансное убийство вызвало возмущение у российских "военкоров". Многие из них открыто заявят о том, что это "позор, который произошел прямо под носом у Кремля". Теперь россияне начали сомневаться в компетентности собственных служб внутренней безопасности.

В западных СМИ отметили эффективную работу украинских спецслужб во время войны, комментируя ликвидацию Кириллова. В частности, отметили, что если когда-то СБУ была в основном сосредоточена на внутренних делах, то после вторжения России она начала активно действовать на оккупированной территории и внутри России.

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