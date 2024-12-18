Российская ФСБ не может эффективно противодействовать украинским спецслужбам и вынуждена расследовать последствия уже осуществленных украинцами операций.

Ликвидация начальника Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ Игоря Кириллова в очередной раз показала, насколько мощными и эффективными стали украинские спецслужбы за время войны. В частности СБУ, которой приписывают эту операцию, пишет Financial Times.

Сегодня СБУ находится в постоянной конкуренции с Главным управлением разведки Минобороны. Когда-то СБУ была в основном сосредоточена на внутренних делах, но после вторжения России в Украину в 2014 году она начала активно действовать на оккупированной территории и внутри России. В 2022 году эта тенденция усилилась.

Среди главных достижений СБУ в войне против России FT вспоминает подрыв Крымского моста в 2022 году и нейтрализацию российского Черноморского флота морскими дронами этой спецслужбы. Но СБУ также выполняет и операции по ликвидации врагов Украины.

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В комментарии FT сотрудник украинской разведки отметил, что именно СБУ ликвидировала нескольких сепаратистских лидеров в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей в период с 2014 по 2021 год. Но украинские агенты действуют также и в России, устраивая диверсии и даже убийства.

"ФСБ очень хорошо расследует то, что уже произошло, но не очень хорошо собирает разведданные о том, что будет. Это другой набор навыков. Для этого агентство должно быть очень хорошим агентством по сбору информации, то есть должно существовать доверие, хороший обмен информацией - чего вы не видите среди российских агентств", - сказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Андрей Солдатов.

Отчасти эффективность СБУ объясняется ее огромным размером, по иронии судьбы результатом ее советского наследия. Имея более 30 000 сотрудников и еще больше внештатных оперативников, СБУ почти такая же большая, как и ФБР с его 35 000 агентами. Это более чем в семь раз больше, чем служба внутренней безопасности Великобритании MI5, и более чем в четыре раза больше, чем израильский Моссад.

"[СБУ] имеет огромную силу - некоторые бы сказали, что слишком большую", - сказал FT один западный дипломат.

Дипломат сказал, что в течение многих лет агентство критиковали за отсутствие серьезных реформ, к которым призывали партнеры Украины - США, ЕС и другие члены G7. Но во время войны с Россией эти западные страны отложили в сторону свои жалобы и укрепили связи и обмен разведданными. Особенно тесные связи СБУ наладила с ЦРУ, которое инвестировало миллионы долларов в программы обучения украинских агентов.

Практически ежемесячно в заголовки новостей попадают громкие убийства высокопоставленных российских военных или коллаборационистов, которые выполняют агенты СБУ или ГУР. Юрий Котенок, российский военный репортер, писал, что украинские спецслужбы "чувствуют себя полностью безнаказанными по отношению к России".

"То, что враг почти откровенно этим хвастается, довольно симптоматично", - добавил он.

Ликвидация российских военных преступников

Как писал УНИАН, утром 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее СБУ называла его ответственным за военные преступления россиян, связанные с применением на фронте химического оружия. Кириллов погиб, выходя из подъезда собственного дома, рядом с которым была заложена взрывчатка.

Несколькими днями ранее в подмосковном городе Котельники был ликвидирован руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Его ликвидацию приписывают агентам ГУР.

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