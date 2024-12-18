Россияне начали сомневаться в компетентности собственных служб внутренней безопасности.

Тщательно спланированное убийство российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, было направлено на то, чтобы посеять страх и ненависть в стране. Теперь россияне начали сомневаться в компетентности собственных служб внутренней безопасности, сообщает The Telegraph.

В издании обратили внимание на то, что убийство Кириллова вызвало негодование у российских "военкоров". Многие из них открыто заявляют о том, что это "позор, который произошел прямо под носом у Кремля".

Помимо этого, менее чем за 24 часа до убийства российского генерала, СБУ заочно сообщила ему о подозрении. Поводом стало то, что Кириллов одобрил использование химического оружия против ВСУ на фронте. В издании считают, что так Украина прямо объявила о том, что его включили в "расстрельный список".

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Также журналисты напомнили, что это далеко не первое убийство российских чиновников, которые вовлечены в войну в Украине. Всего несколько дней назад в Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники был застрелен старший научный сотрудник ракетной программы Кремля Михаил Шатский. Помимо этого за последние пару месяцев на юге России были выслежены и убиты высшие командиры российских ВВС, ВМФ и армии.

В издании подчеркнули, что ликвидация Кириллова выглядит как кульминационный момент яркой украинской программы убийств. Журналисты добавили, что его убийство начало "игру в обвинения" в РФ.

Прокремлевский Telegram-канал "Рыбарь" писал о том, что убийство генерала негативно сказалось на моральном духе российских солдат, даже на передовой, поделились в издании.

По мнению издания, даже такой поворот событий не заставит российского дикататора Владимира Путина пересмотреть свои взгляды и задуматься о перемирии с Украиной.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд Дэвис рассказал журналистам, что убийство Кириллова все же повлияет на Путина и его оркужение.

"Способность Украины нацелиться на действующего генерала в Москве глубоко озадачит элиты. Это самое значительное убийство на сегодняшний день", - объяснил он.

Убийство Игоря Кириллова - важные новости

Напомним, что утром 17 декабря в Москве ликвидировали российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда он вместе со своим помощником заходили в дом.

Позже источники сообщили УНИАН, что за ликвидацией Кириллова стоит Служба безопасности Украины. Отмечается, что к самокату, который стоял возле подъезда дома, была прикреплена взрывчатка.

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