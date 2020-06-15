Смерть под солнцем: американец оставил своих детей в машине и пошел спать

Метеорологи сообщили, что в тот день температура воздуха в городе превысила +30 °C.

В городе Талса (Оклахома) 31-летний Дастин Ли Деннис оставил своих детей на пять часов в закрытой машине, а сам ушел спать.

Об этом сообщает Fox23 News.

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Мужчина выезжал со своими детьми на машине около полудня, а по возвращению домой случайно запер их в машине и лег спать. После сна он нашел 4-летнюю Тиган и 3-летнего Райана в запертой машине. Их тела мужчина перенес в гостиную, после чего вызвал скорую помощь. Однако парамедики констатировали их смерть. Точная причина смерти пока не уточняется.

Полицейские предъявили мужчине обвинения в убийстве второй степени. Он арестован.

Метеорологи сообщили, что в тот день температура воздуха в городе превысила +30 °C.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она отравила и утопила мужа во время романтической поездки.

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