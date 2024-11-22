Пентагон подчеркнул, что "многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров".

США решили скорректировать стратегию ядерного сдерживания на фоне "эскалации ядерных противников".

Пентагон подчеркнул, что "многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров", поэтому понадобилась "корректировка" ядерной стратегии, передает Голос Америки.

Заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения Ричард Джонсон пояснил, что это делается для способности ядерного сдерживания "в свете усиления ядерного потенциала Китая и России и отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями".

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Он уточнил, что Минобороны в партнерстве с Нацуправлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания и гибкости, а также для уменьшения рисков.

"Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, нам надо модернизировать наши ядерные силы, командование и управление, а также инфраструктуру. Это позволит нам быть гибкими и приспосабливаться к появлению новых вызовов, угроз, или изменений", - сказал заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба Грант Шнайдер.

Ядерная доктрина РФ

19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину страны. А 20 ноября приказал ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности.

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