Министр отметил, что после окончания это соглашение даже будет действовать как "сдерживающий фактор дальнейшей российской агрессии".

Президент Дональд Трамп создал ситуацию "выигрыш-выигрыш" для потенциального экономического плана США-Украина, который усилит безопасность и приблизит две страны к более тесным отношениям.

Такое мнение высказал министр финансов Скотт Бессент, пишет The Hill. "Это выигрыш для украинского народа, потому что в него вкладывают ноу-хау, изобретательность американского народа, и это победа для американского народа. И то, что мы сделали - это противоположность тому, что делают китайцы", - высказал свою точку зрения Бессент.

Он объяснил, что китайцы делают эти хищнические сделки, в которых захватывают права на добычу полезных ископаемых и добавил, что то, что предложили США Украине - "это партнерство". Он высказал убеждение, что договор, который он привозил украинским властям на прошлой неделе, позволил бы заработать и Украине и США.

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Он высказал уверенность, что США привнесли бы ноу-хау, капитал, и выступили бы в качестве катализатора.

Бессент заявил, что, по его мнению, Зеленский будет на борту, "как только украинцы поймут, что это долгосрочное соглашение, которое очень выгодно для их безопасности", добавив, что предложение многоцелевое. Министр отметил, что после окончания это соглашение даже будет действовать как "сдерживающий фактор дальнейшей российской агрессии".

Соглашение о полезных ископаемых

Зеленский заявил, что не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, объяснив, что "оно не готово и не защищает интересы Украины".

14 февраля министр финансов США Скот Бессент сообщил, что США хотят принять участие в послевоенном восстановлении Украины, не ограничиваясь только разработкой украинских месторождений ценных ресурсов.

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