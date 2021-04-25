Подготовка ко встрече Путина и Байдена еще не началась, но сигнал от США получен и будет рассмотрен.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов.

Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

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По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне.

"… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - отметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты.

Встреча Путина и Байдена: что говорят

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Автор: Виктория Гордиенко