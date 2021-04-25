Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов.
Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Читайте такжеВашингтон о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись
По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне.
"… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - отметил Ушаков.
Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты.
Встреча Путина и Байдена: что говорят
- Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состояться в одной из европейских стран.
- Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил возможность встречи лидеров России и США.
- Поддержал Украину и пригрозил санкциями: Байден выступил с речью по РФ (видео)
- Россия высылает посла и нескольких дипломатов США
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram