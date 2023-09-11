В аккаунте Pop Base в соцсети X сообщили, что ребенок получил имя Техно Механикус.

Миллиардер Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребенка. Его назвали Техно Механикус. В биографии бизнесмена, фрагмент которой публикует The New York Times, сообщается, что ребенок родился, еще когда Маск был в отношениях с канадской певицей Граймс, которая родила ему двух детей.

По данным NYT, этот мальчик родился от суррогатной матери в июне 2022 года. Официальное имя ребенка - Техно Механикус Маск, а его прозвище - Тау.

Такое прозвище вероятно было навеяно "греческой буквой, обозначающей иррациональное число, равное удвоенному числу Пи", предполагает биограф Маска.

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В аккаунте Pop Base в соцсети X (бывший Twitter) сообщили, что ребенок получил имя Техно Механикус. Маск эту информацию подтвердил, ответив постом такого содержания: "Тау Техно Механикус. Окружность/диаметр".

Граймс в Твиттере прокомментировала опубликованное фото Маска с детьми. Позже девушка принесла извинения за свой твит.

"Скажи Илону, чтобы позволил мне увидеть моего сына, или, пожалуйста, ответил моему адвокату. До этого момента мне даже не позволили увидеть фото этих детей, несмотря на ситуацию, которая полностью разорвала мою семью", - написала она.

Дети Маска и Граймс

Граймс и Маск расстались в 2022 году. Всего у Маска 10 признанных биологических детей от трех разных женщин. Ни Граймс, ни Маск не объявляли, что ждут ребенка. У пары есть еще двое совместных детей - мальчик (родился в мае 2020 года) и девочка (родилась в декабре 2021 года). Их зовут X Æ A-Xii (читается "Экс Эш Эй-Твелв") и Экса Дарк Сидерель.

По крайней мере, именно так их назвали после рождения. Граймс говорила в одном из интервью, что дочь зовут просто Y (читается как "Вай", созвучно английскому Why? - "Почему?").

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