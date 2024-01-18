Мужчина ложится в больницу на следующей неделе.

Король Великобритании Чарльз III на следующей неделе ложится в больницу. Во время плановой проверки здоровья у него обнаружили доброкачественное новообразование в предстательной железе, то есть в простате. Об этом сообщает издание ВВС.

Букингемский дворец заявил, что состояние короля удовлетворительное, но он пройдет корректирующие процедуры лечения. Также публичные выступления 75-летнего мужчины отложат на некоторое время, пока состояние здоровья полностью не восстановится. Сколько именно будет продолжаться реабилитация - не отмечают.

Известно, что Чарльз III накануне должен был встретиться с иностранными высокопоставленными чиновниками и членами Кабинета министров в Шотландии, но эти встречи были отменены по медицинским показаниям.

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Журналисты говорят, что король стремился поделиться своим диагнозом с общественностью, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть подобные симптомы, пройти медицинское обследование вовремя. Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения Англии, доброкачественное увеличение простаты, которое не является злокачественным, часто встречается у мужчин в возрасте 50 лет и старше. Оно считается несерьезным заболеванием, но может вызвать проблемы, например, затруднения при мочеиспускании.

Напомним, недавно стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон попала в больницу. У женщины была плановая операция на брюшной полости. В официальном заявлении подчеркнули, что она вернется к своим королевским обязанностям не раньше Пасхи.

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