США, Израиль и Катар обсуждают план, в рамках которого ХАМАС освобождает 10-15 заложников.

Президент США Джозеф Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся 6 октября, призвал к трехдневному прекращению огня в Газе, чтобы освободить часть заложников, которых удерживает ХАМАС. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.

По данным издания, США, Израиль и Катар обсуждают план, в рамках которого ХАМАС освобождает 10-15 заложников и использует трехдневную паузу, чтобы составить точный список людей, которые были захвачены 7 октября.

Нетаньяху, сообщили собеседники Axios, заявил Байдену, что выступает против такого варианта, так как не верит ХАМАС и полагает, что боевики не выполнят свою часть сделки.

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Война Израиля против ХАМАС - судьба заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа. При этом он снова отклонил призывы к полному прекращению огня.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала ХАМАС предоставить доказательства жизни заложников, которых он удерживает в секторе Газа, и освободить их всех по состоянию здоровья.

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