Точное количество жертв сейчас устанавливается.

В городе Трир в Германии автомобиль выехал на пешеходную зону. Есть раненые и погибшие.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Читайте такжеВ Тайване депутаты забросали премьера свиными потрохами (фото, видео 18+)

Инцидент произошел днем, на месте происшествия находятся спасательные службы.

По предварительной информации правоохранителей, в результате ДТП – по меньшей мере несколько погибших, есть и раненые пешеходы.

Однако точное количество жертв сейчас устанавливается.

Полиция уже задержала предполагаемого виновника наезда. Выясняются мотивы поступка.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trierpic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская