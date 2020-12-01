В городе Трир в Германии автомобиль выехал на пешеходную зону. Есть раненые и погибшие.
Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
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Инцидент произошел днем, на месте происшествия находятся спасательные службы.
По предварительной информации правоохранителей, в результате ДТП – по меньшей мере несколько погибших, есть и раненые пешеходы.
Однако точное количество жертв сейчас устанавливается.
Полиция уже задержала предполагаемого виновника наезда. Выясняются мотивы поступка.
Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trierpic.twitter.com/9tdhB6OkRo— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020
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