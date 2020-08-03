New York Times: Метро может быть безопаснее, чем все думают

Новые исследования, проведенные в Европе и Азии, обнаружили, что общественный транспорт - не главный источник передачи коронавируса.

Через пять месяцев после начала эпидемии коронавируса в Нью-Йорке жители города до сих пор стараются избегать общественного транспорта. Люди боятся, что находиться в таком замкнутом пространстве с незнакомцами слишком опасно.

Но картинка, которая вырисовывается во многих крупных городах по всему миру, указывает на то, что общественный транспорт может быть не столь страшным, как кажется встревоженным ньюйоркцам. Об этом пишет New York Times. В странах, где эпидемия немного отступила, работа транспорта оживилась больше, чем в американском мегаполисе. Но там не начались новые мощные волны распространения, которые были бы связаны с метро или автобусами. Об этом свидетельствует опрос, проведенный New York Times среди транспортных служб.

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"Эти выводы могут служить доказательством того, что метро, ​​городские электрички или автобусы не становятся большим источником распространения коронавируса, если пассажиры носят маску и не создают толпы в салонах, как это было в часы пик до пандемии", - пишет издание.

New York Times отмечает, что решение рисков, связанных с передачей коронавируса в транспорте, серьезно влияет на большие американские города, в частности Нью-Йорк, где одним из крупнейших вызовов для экономического восстановления остается наполнение метро, ​​автобусов и пригородных поездов пассажирами. Ведь транспортная система стала фундаментом экономики в регионе.

Когда город закрыл метро в марте, почти 90% из 5,5 миллионов пассажиров, которые пользовались им еженедельно, покинули систему. Даже сейчас, когда Нью-Йорк почти укротил вирус и возобновил работу некоторых видов бизнеса, пассажиропоток составляет примерно 20% от того, который был до пандемии. Для транспортной службы Нью-Йорка это еще и финансовая проблема.

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"То, что мы увидели в других городах, настраивает меня оптимистично", - сказал эпидемиолог и соавтор отчета о распространении коронавируса в общественном транспорте Тоф Аллен.

"Если вы знаете, что ваша транспортная система работает в регионе, где нет больших вспышек, то можно быть уверенным, что поездки могут быть безопасными", - добавил он.

В Париже органы охраны общественного здоровья, которые отслеживают контакты с больными, обнаружили, что ни один из 386 кластеров заражения, которые были обнаружены с начала мая до середины июля, никак не связаны с городским транспортом.

Исследование кластеров коронавируса в Австрии, которые были проведены в апреле и мае, не выявили никакой связи с общественным транспортом. В Токио, где органы здравоохранения агрессивно отслеживали кластеры вируса, распространение инфекции оказалось не связанным с очень загруженной железнодорожной системой города.

Однако, эксперты в сфере здравоохранения предостерегают, что все эти доказательства следует рассматривать осторожно. Пассажиропоток в других крупных городах до сих пор ниже, чем был до начала пандемии. Отслеживать прямая связь между общественным транспортом и кластерами заражения трудно. А качество систем вентиляции, которые используют для фильтрации воздуха, очень различаются. Кроме того, уровень угрозы сильно зависит от того, насколько хорошо город сократил общий уровень заражения.

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"Существует очень много факторов, которые влияют на уровень и оценку рисков", - сказал доктор Майкл Рейд из Медицинской школы Сан-Франциско в Калифорнийском университете.

На самом деле власти штата и города Нью-Йорк не могут определить, сыграл ли общественный транспорт в мегаполисе большую роль в обострении эпидемии в марте и апреле. Тогда в городе от коронавируса погибли более 20 000 человек. Вспышка сильно ударила по работникам общественного транспорта. На сегодня более 4 тысяч работников заразились, а 131 - умер от коронавируса. Почти 90% из них работали в подразделении, обслуживающему метро и автобусы Нью-Йорка. В течение длительного времени от пассажиров не требовали обязательно одевать маску. А уровень заражения в городе был значительно выше, чем сегодня. Поэтому общественный транспорт был более рискованным местом.

Впрочем, некоторые эксперты по здравоохранению убеждены, что опыт других городов может подать пример того, как минимизировать потенциал распространения вируса в системах общественного транспорта. Эксперты говорят, что среди спектра доступной активности в городах поездка в метро, ​​скорее всего, несет больше рисков, чем прогулка на улице. Но она безопаснее, чем посещение заведения общественного питания.

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Низкий уровень заражения в некоторых транспортных системах можно связать частично с теми мерами, которые ввели службы в разных городах. Среди них обязательное одевание маски, дезинфекция поездов и автобусов. Кроме того, ситуацию могло улучшить усиление обслуживание и призывы бизнеса ограничить рабочие часы, чтобы сократить переполненность транспорта в час пик.

То, как люди привыкли использовать общественный транспорт, тоже может объяснить, почему потенциальный уровень распространения коронавируса здесь может быть не таким высоким, как кажется многим пассажирам. Люди обычно остаются в вагонах метро или в салонах автобусов относительно недолго, если сравнивать со временем, проведенным каждый день в офисе или в баре во время встречи с друзьями. Пассажиры склонны не разговаривать в метро, ​​тем самым сокращая распространения аэрозолей. Во многих городах карантин и новые нормы работы из дома минимизировали переполненность транспорта. Это дает больше возможностей в соблюдении социального дистанцирования.

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