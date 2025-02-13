Запущенные президентом США переговоры с Россией определят будущее Украины, акцентировали в издании.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным ознаменовал конец американских усилий по дипломатической изоляции России после ее полномасштабного вторжения в Украину почти три года назад, пишет The New York Times.

"Этот разговор Трамп охарактеризовал как начало переговоров по прекращению войны - без четкой роли президента Украины Зеленского", - отмечается в статье.

Также в издании напомнили, что до этого Администрация Трампа потребовала 500 миллиардов долларов в качестве прав на украинские полезные ископаемые и отменила освобождение Украины от американских пошлин на сталь. А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам, которые были до начала российского военного вторжения в 2014 году, как и вступление ее в НАТО, "нереалистично".

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Все это в NYT назвали "тревожными сигналами для Зеленского", констатировав, что такое потепление в отношениях между США и Россией ставит Украину в трудное положение.

Указывается, что запущенные Трампом переговоры определят будущее Украины, при этом часть ее территории, вероятно, останется под российской оккупацией.

Отдельно, как пишет NYT, переговоры определят и политическое будущее Зеленского:

"У него нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры под руководством Америки, несмотря на его глубокий скептицизм, разделяемый большинством украинцев, относительно готовности Путина вести переговоры без навязывания обременительных условий или усиления военного и экономического давления".

Издание акцентировало, что Украина вступает в переговоры, имея "один небольшой рычаг": контроль над территориями в Курской области России. Зеленский уже заявил, что хочет обменять эти территории на удерживаемые Россией украинские земли, в Кремле отвергли.

В NYT добавили, что любая задержка со стороны Украины в принятии условий прекращения огня могла бы стоить Киеву территории, если бы импульс активного продвижения войск РФ сохранился. Однако, согласно данным Института по изучению войны, с ноября 2024 года прогресс России замедлился.

Переговоры о завершении войны в Украине - актуальное

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. Он назвал разговоры с ними "замечательными":

"Хорошая возможность закончить эту ужасную, очень кровавую войну".

При этом Трамп подчеркнул, что последние три недели были "замечательными, а возможно, даже лучшими в истории США".

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