Президент США Дональд Трамп разочарован как в президенте Украины Владимире Зеленском, так в и кремлевском диктаторе Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она сказала это в ответ на вопрос о новом призыве в России, где с 1 апреля собираются набрать 160 тысяч военнослужащих в армию, передает Sky News.

"Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами это конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают по обе стороны, и это происходит слишком долго", - подчеркнула Левитт.

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Кроме того, она добавила, что американская сторона продолжает взаимодействие с Украиной и РФ каждый день.

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