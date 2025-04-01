Президент США подтвердил свою предстоящую поездку в Саудовскую Аравию, о которой ранее сообщали СМИ.

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою предстоящую поездку в Саудовскую Аравию, а также анонсировал визиты в несколько других стран. Об этом пишет CNN.

По словам американского президента, кроме Саудовской Аравии, он посетит еще Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы также собираемся в Катар, а также, возможно, мы собираемся в несколько других стран. ОАЭ очень важны. Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре. И Саудовская Аравия. Их (страны, - ред.) три, а потом мы также поедем в другие места, но на Ближнем Востоке это, кажется, три", - рассказал Трамп.

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Он добавил, что поездки могут состояться "в следующем месяце, возможно, чуть позже".

"В прошлый раз, когда я был в Саудовской Аравии, я поставил ее первой в списке, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов, военных и других. Я согласился сделать это снова, и они согласились потратить почти триллион долларов денег на наши американские компании, что для меня означает рабочие места", - отметил президент США.

Первый зарубежный визит Трампа на посту президента: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом.

По данным источников Axios, потенциальную поездку обсуждали в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии.

"Источник, знакомый с запланированным визитом, сообщил, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной", - писал Axios.

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