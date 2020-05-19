Трамп признался, что принимает лекарство от малярии для профилактики COVID-19

Он делает это, несмотря на предупреждения о том, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает лекарство от малярии для защиты от коронавируса.

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Он делает это, несмотря на предупреждения о том, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

Трамп сказал журналистам, что он принимает этот препарат, гидроксихлорохин, ежедневно «уже около полутора недель». Он сообщил, что его врач не рекомендовал ему этот препарат, но он попросил его у врача Белого дома, передает kommersant. «Я начал принимать его, потому что думаю, что это хорошо», - сказал президент США.- Я слышал много хороших историй».

Ранее служба персонала Белого дома США выпустила распоряжение, обязывающее всех сотрудников на работе постоянно носить маски, за исключением того времени, когда они сидят за своими рабочими столами на расстоянии от других коллег. Все необходимые средства индивидуальной защиты, говорится в распоряжении, можно получить в медпункте Белого дома.

Как сообщал УНИАН, в мире более 4,8 млн инфицированных COVID-19. По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 508 308), Россия (290 678), Бразилия (255 368), Великобритания (247 709), Испания (231 606), Италия (225 886), Франция (180 051), Германия (176 551) и Турция (150 593).