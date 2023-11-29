Трамп по-прежнему лидирует на республиканских праймериз, но против него было выдвинуто 91 обвинение в двух судах по штатам и федеральным округам, любое из которых может привести к тюремному заключению.

Бывший президент США Дональд Трамп может обвинить Владимира Путина во вмешательстве в выборы в США 2016 года, если это сможет уберечь его от тюрьмы. Об этом говорится в материале Newsweek.

Отмечается, что Трамп все еще лидирует на праймериз от республиканцев, но против него выдвинуто 91 обвинение в двух судах штатов и федеральных округов, любое из которых может привести к тюремному заключению. Он также сталкивается с гражданским иском в Нью-Йорке, который может нанести ущерб его бизнес-империи.

"Трамп неоднократно опровергал оценки разведки США о том, что Путин от его имени вмешивался в президентские выборы 2016 года. В Хельсинки в 2018 году Трамп заявил, что "не видит причин" не верить заверениям российского лидера, что Москва не вмешивалась", - напоминает издание.

По словам авторов статьи, ложные заявления Трампа о том, что следующие выборы в 2020 году были украдены у него, побудили некоторых его сторонников к штурму Капитолия.

Издание напоминает, что в свое время Трамп назвал Путина "очень умным" после того, как российский лидер начал полномасштабное вторжение в Украину. А в январе 2023 года экс-президент США заявил, что он больше доверяет российскому лидеру, чем "негодяям", работающим в американской разведке.

"Кого бы вы выбрали, Путина или этих неудачников?" - отметил тогда Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Путин - последние новости

На посту президента США Трамп будет помогать Путину. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. По его словам, для российского диктатора является критически важным, чтобы победу в президентских выборах в США в 2024 году одержал именно Трамп.

"Путин и Трамп являются членами сообщества автократов, увлеченных друг другом. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга", – сказал Бреннан.

В свою очередь сам Путин заявил, что выборы в США ничего не изменят для России.

"Хотя его обвиняли в связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего ввел санкций в отношении России", - отметил лидер РФ.

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