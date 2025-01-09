В Кремле сравнили притязания Трампа на Гренландию с оккупацией территорий Украины

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии является вопросом двусторонних отношений США и Дании.

Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и намерением новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Это вопрос двусторонних отношений США и Дании, но Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации", - сказал он.

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Песков отметил, что если судьба Гренландии будет зависеть от мнения жителей острова, то нужно вспомнить и про мнение людей с "новых регионов России".

"Нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей (с оккупированных территорий Украины - УНИАН)", - добавил он.

Также пресс-секретарь президента РФ сказал во время разговора с журналистами, что якобы Европа боится решительно ответить Трампу на его заявления о Гренландии, поэтому политики используют осторожные формулировки.

Кроме того, в прокремлевском информационном агентстве ТАСС добавили, что Песков говорил о том, что "Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов РФ", комментируя притязания США на Канаду и Гренландию.

Трамп и Гренландия - что стоит знать

Напомним, что в декабре 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал претензии на Гренландию. Он заявил, что Штаты должны получить контроль над островом для "целей национальной безопасности и свободы во всем мире".

В ответ на это заявление премьер-министр Гренландии Муте Эгеде написал в соцсети, что остров не продается. Он подчеркнул, что местные жители долго боролись за свободу.

Кроме того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию. Он добавил, что если у страны все же есть право на остров, то она должна от него отказаться.

В Financial Times объяснили, зачем Трампу нужна Гренландия на самом деле. В частности, остров имеет большое геостратегическое значение для США.

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