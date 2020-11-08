Журналисты утверждают, что мероприятие решили провести подальше от протестующих – на окраине города.

Президент Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию своей команды в роскошном отеле Four Seasons в Филадельфии, однако по какой-то причине мероприятие состоялось на открытой парковке у садоводческого магазина Four Seasons Total Landscaping в промзоне на окраине города.

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Как сообщает NYT, утром 7 ноября Трамп анонсировал пресс-конференцию в отеле у себя в Twitter. Однако затем последовала корректировка – якобы имелся ввиду не отель Four Seasons, а магазин Four Seasons Total Landscaping. Эту же информацию подтвердила в своем Twitter пресс-служба отеля.

На конференции выступал адвокат Трампа Руди Джулиани. Отмечается, что магазин для садоводов расположен возле секс-шопа Fantasy Island и крематория. Многие пользователи Twitter отреагировали с иронией и сочли выбор места для пресс-конференции символичным.

Многие полагают, что организаторы мероприятия допустили ошибку при бронировании места. Однако журналисты со ссылкой на источники утверждают, что имело место не ошибка, а телефонная путаница. Трампу сообщили о месте проведения конференции в субботу, но он понял информацию неверно, решив, что речь идет об отеле Four Seasons.

На деле организаторы кампании Трампа всегда пытаются проводить пресс-конференции в дружественной Трампу части населенного пункта. Однако в продемократической Филадельфии это оказалось непростой задачей – со среды на улицах города проходят масштабные акции сторонников Байдена. В итоге, мероприятие решили провести подальше от протестующих – на окраине города.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров