Злоумышленники якобы хотели попасть на украинскую территорию, утверждают в российской спецслужбе.

Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который находится в городе Красногорск, оброс интересными деталями. В РФ уже приписали "московским террористам" связь с Украиной.

Преступники якобы после совершения преступления хотели попасть в Украину и даже "имели соответствующие контакты на украинской стороне", пишет "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения Федеральной службы безопасности России.

В российской спецслужбе также утверждают, что злоумышленники заранее подготовили тайник и там держали орижие, которое применили во время нападения.

Видео дня

В центре внимания теракт в "Крокус Сити Холл" - сегодня это стоит знать

Неизвестные расстреливали людей в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, кроме того, здание концертного зала было подожжено. По сведениям российской стороны, жертвами теракта стали 93 человека.

В украинской военной разведке заявили, что в Москве теракт является операцией, которую спланировали спецслужбы Кремля, для того, чтобы дискредитировать свободный мир, в частности, Украину. Напомним, западные государства предупреждали, что в России возможны теракты. Западные СМИ писали, что кровавое преступление является делом рук боевиков террористической организации "Исламского государство".

В Кремле 23 марта заявили, что диктатора Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников доложил о задержании четырех людей, которые "непосредственно участвовали" в совершении преступления. СМИ писали, что в нападении на "Крокус" подозревают таджиков.