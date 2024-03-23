Вражеские силовики сейчас якобы работают над тем, чтобы найти пособников террористов.

В центре внимания подмосковный концертный зал "Крокус" - новости насчет кровавого теракта появились очень интересные.

Российскому диктатору Владимиру Путину уже отчитались о задержании якобы всех четырех злоумышленников, которые "непосредственно участвовали" в совершении преступления, пишет "РИА Новости", ссылаясь на сведения, полученные из Кремля.

"Глава ФСБ Александр Бортников доложил... Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", - утверждает вражеское агентство. Сейчас российские силовики якобы работают над тем, чтобы найти пособников злоумышленников.

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В центре внимания теракт в "Крокус Сити Холл" - сегодня это стоит прочитать

22 марта вечером стало известно, что в подмосковном городе Красногорск в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь по людям. Кроме того, в здании произошел пожар. Российская сторона утверждает, что есть 93 жертвы. Примечательно, что западные государства предупреждали об угрозе терактов в РФ.

В украинской военной разведке заявили, что теракт в Москве является спланированной операцией кремлевских спецслужб против россиян для дискредитации всего свободного мира, в том числе и нашей страны.

Потом западные журналисты выяснили, что за преступление несут ответственность боевики террористической организации "Исламского государство". После этого появилась информация, что в России по подозрению в совершении преступления якобы задержали таджиков.

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