Турецкая разведка помогла Кремлю предотвратить нападение на торговый центр.

После нападения на подмосковный Crocus City Hall, которое произошло 22 марта, представители ИГИЛ готовили в Москве еще один террористический акт. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила турецкая газета "Hurriyet".

По данным журналистов, представители ячейки ИГИЛ, которая называется "Вилаят Хорасан", намеревались атаковать торговый центр.

"Террористическая организация планировала второе нападение после первого на концертный зал в Москве. Они (террористы - УНИАН) собирались осуществить его в переполненном торговом центре. Турецкая разведка предотвратила эту вторую крупную атаку, связавшись с Москвой", - сказано в публикации. Видео дня

Отмечается, что группировка известна своими "последовательными атаками".

"Она возникла на востоке Афганистана в конце 2014 года и вышла на передний план своей чрезвычайной жестокостью", - пишет издание.

По данным СМИ, представители организации ранее нападали на отель в Афганистане, где остановились китайцы, а в январе 2024 года - на церковь Санта-Мария (Стамбул, Турция).

Газета пишет, что после атаки на церковь Санта-Мария турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность "Вилаят Хорасан". В ходе следственных действий было допрошено много людей, и стало известно о планировании второго нападения в РФ.

"Эта ситуация была доведена до Москвы", - говорится в статье.

Теракт в "Крокусе"

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате этого погибли десятки людей, очень много пострадавших.

Ответственность за теракт взяла он террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

По данным Bloomberg, даже окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

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