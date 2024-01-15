Науру в понедельник объявило о расторжении дипломатических отношений с островом.

Тихоокеанское островное государство Науру заявило в понедельник, 15 января, что разрывает дипломатические отношения с Тайванем и стремится восстановить их с Китаем. Это произошло всего через несколько дней после того, как в Тайване избрали нового президента - прозападного кандидата Лая Чинте. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Таким образом Тайвань потерял одного из немногих дипломатических союзников в противостоянии с Пекином.

"Это изменение политики является важным первым шагом в продвижении вперед в развитии Науру", - говорится в заявлении местного правительства.

В частности, в заявлении говорится, что Науру перейдет к "принципу одного Китая", согласно которому Тайвань является частью Китая и признает Пекин правительством страны.

В МИД Китая уже приветствовали шаг Науру по разрыву "так называемых дипломатических связей" с Тайванем, и отметили, что это решение "еще раз показывает, что "принцип одного Китая" является местом, где глобальные тенденции общественного мнения и где изгибается дуга истории".

Последние новости из Тайваня

В Тайване на выборах президента одержал победу прозападный кандидат Лай Чинте. Он выступает за отдельную идентичность острова и отвергает территориальные претензии Китая. Кроме того, Чинте обещает сохранить мир в Тайваньском проливе, который является источником военной напряженности для двух крупнейших экономик мира, пообещав идти бок о бок с другими большими демократиями.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что поглощение его страной Тайваня "неизбежно".

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